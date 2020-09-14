اجتماع موسّع للجنة مكافحة فيروس كورونا بسرت

عقدت اللجنة الطبية الأستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد بسرت أجتماعا موسعا برئاسة الدكتور على أحمد الزرقاء رئيس اللجنة وبحضور اعضائها

كما حضر الاجتماع مقرر اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا بسرت عقيد محمد مفتاح أمراجع ورئيس اللجنة الاعلامية باللجنة محمد الأميل ومنسق فريق الرصد الدكتور هيثم أبوغرسة وعدد من اعضاء اللجنة الاعلامية

وأوضح رئيس اللجنة الأعلامية ان اللجنة تدراست فى أجتماعها عدد من الملفات الهامة التى تتعلق بأخر المستجدات والوضع الوبائى لفيروس كورونا بسرت والأجراءات التى اتخدتها كافة اللجان لمكافحة هدة الجائحة

وأستمعت اللجنة الى أخر المستجدات فيما يتعلق بقسم الرصد والتقصى والأستجابة وقسم العزل وحول أخر الترتيبات الفنية المتعلقة بتشغيل جهاز PCR والاحتياجات العاجلة نظرأ لأهميتة القصوى خاصة فى هدة المرحلة

كما اتخدت اللجنة فى أجتماعها عدد من التوصيات منها

أعادة فرض الحظر بسرت من الساعة السابعة مساءا وحتى الساعة السابعة صباحا مع تشديد الرقابة على المحال والاسواق العامة ومزوالى كافة الانشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية والطبية بأتباع كافة الأجراءات الاحترازية لمكافحة وللوقاية من تفشى جائحة كور ونا والتأكيد على ضرورة توفير الكمامات ولباسها والتباعد الاجتماعى وخاصة فى التجمعات العامة ولجان الامتحانات العامة للشهادتيين وجامعة سرت وكلياتها

وكلفت اللجنة الطبية الاستشارية بسرت الدكتور سيف عثيق الغزالى مشرفا عاما لقسم العزل بسرت والاشراف على أعادة تنظيم العمل اليومى والتناوبى بالقسم

كما اوصت اللجنة فى أجتماعها بضرورة تكثيف الحملات الاعلامية والتوعوية للوقاية من وباء كورونا وأجراء لقاءات مع المختصيين بالمجال للقيام بتوعية المواطنين والاجراءات الوقائية بالخصوص

كما تابعت اللجنة فى اجتماعاتها احتياجات أقسام العزل والرصد والحميات والتنسيق مع اللجنة الرئيسية لمكافحة جائحة كورونا بسرت

وأكدت اللجنة قسم الرصد قد أرسل 56 عينة مسحية أنفية للمختبر المرجعى بنغازى مند أيام ومن المتوقع نتائجها اليوم

كما تم الأتفاق على أعداد نمودج خاص بالحالات المرضية التى دخلت لقسم العزل يبين حالة كل مريض

واكدت اللجنة عل ضرورة قيام لجنة المتابعة المكلفة من اللجنة الرئيسية بمتابعة أعمال أقسام الرصد والحميات والعزل بسرت.