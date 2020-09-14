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اجتماع موسّع للجنة مكافحة فيروس كورونا بسرت

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقدت  اللجنة الطبية الأستشارية  لمكافحة  جائحة  فيروس كورونا المستجد  بسرت أجتماعا موسعا برئاسة الدكتور  على أحمد الزرقاء رئيس اللجنة وبحضور اعضائها

كما حضر  الاجتماع مقرر اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا بسرت عقيد محمد مفتاح أمراجع ورئيس اللجنة الاعلامية باللجنة محمد الأميل ومنسق فريق الرصد  الدكتور هيثم أبوغرسة وعدد من اعضاء اللجنة الاعلامية

وأوضح  رئيس اللجنة الأعلامية ان اللجنة تدراست فى أجتماعها عدد من الملفات الهامة التى تتعلق  بأخر المستجدات والوضع الوبائى  لفيروس كورونا  بسرت والأجراءات التى اتخدتها  كافة اللجان لمكافحة هدة الجائحة

وأستمعت اللجنة  الى  أخر المستجدات   فيما يتعلق  بقسم الرصد والتقصى والأستجابة  وقسم العزل وحول أخر الترتيبات الفنية المتعلقة  بتشغيل  جهاز PCR   والاحتياجات   العاجلة  نظرأ لأهميتة القصوى  خاصة فى هدة المرحلة

كما  اتخدت اللجنة  فى أجتماعها  عدد من التوصيات منها

 أعادة  فرض الحظر  بسرت  من الساعة السابعة مساءا  وحتى الساعة السابعة  صباحا  مع  تشديد  الرقابة  على المحال والاسواق العامة  ومزوالى كافة الانشطة  الاقتصادية والتجارية والصناعية والطبية  بأتباع  كافة الأجراءات الاحترازية  لمكافحة وللوقاية  من تفشى جائحة كور ونا  والتأكيد  على ضرورة  توفير  الكمامات ولباسها  والتباعد الاجتماعى   وخاصة فى التجمعات العامة  ولجان الامتحانات العامة للشهادتيين  وجامعة سرت وكلياتها

وكلفت  اللجنة الطبية الاستشارية  بسرت  الدكتور  سيف عثيق الغزالى  مشرفا عاما لقسم العزل  بسرت والاشراف  على أعادة  تنظيم العمل اليومى والتناوبى  بالقسم

كما  اوصت  اللجنة فى أجتماعها  بضرورة  تكثيف  الحملات الاعلامية والتوعوية  للوقاية  من وباء كورونا  وأجراء لقاءات مع المختصيين بالمجال  للقيام  بتوعية المواطنين والاجراءات الوقائية بالخصوص

كما تابعت اللجنة فى اجتماعاتها احتياجات   أقسام العزل  والرصد والحميات  والتنسيق مع اللجنة الرئيسية لمكافحة جائحة كورونا بسرت

وأكدت  اللجنة  قسم الرصد  قد أرسل 56 عينة مسحية أنفية للمختبر المرجعى بنغازى  مند أيام  ومن المتوقع نتائجها اليوم

كما تم الأتفاق  على أعداد  نمودج خاص   بالحالات المرضية التى دخلت لقسم العزل  يبين  حالة كل مريض  

واكدت  اللجنة عل  ضرورة  قيام لجنة المتابعة المكلفة من اللجنة الرئيسية  بمتابعة أعمال أقسام الرصد والحميات والعزل بسرت.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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