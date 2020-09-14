المبعوثة الأممية تبحث مع الخارجية الإيطالية التطورات في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 September, 2020

التقت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز اليوم الاثنين وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو لبحث آخر التطورات في ليبيا.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات في ليبيا، وقدمت وليامز الشكر لإيطاليا على دعمها المستمر للجهود التي تقودها الأمم المتحدة، بناءً على الزخم الذي ولّدته الأطراف الليبية لإعادة عقد المنتدى السياسي الليبي، على أساس عاجل.