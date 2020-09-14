عقيلة يبحث مع اللجنة المصرية الخاصة بليبيا سُبل إنهاء الأزمة

أخبار ليبيا 24 – سياسة

استقبل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، بمكتبه بمدينة القبة اليوم الإثنين، رئيس اللجنة المصرية المُكلفة بالملف الليبي اللواء أيمن بديع والوفد المرافق له، لبحث الأوضاع في ليبيا.

كما بحث عقيلة مع بديع سُبل إنهاء الأزمة الليبية والإسراع في الوصول إلى حل سياسي، ودعوة جميع الأطراف المعنية للعمل على ذلك، بحسب ما ذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طرابلس والمجلس الأعلى للدولة وشخصيات سياسية واجتماعية وعسكرية، قد زاروا القاهرة الأسبوع الماضي، واجتمعوا مع اللجنة المصرية المعنية بليبيا، برئاسة

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