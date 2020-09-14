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المشير خليفة حفتر يستقبل رئيس اللجنة المصرية المختصة بالشأن الليبي في “الرجمة”

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في مقر القيادة العامة بمدينة بنغازي، وفدا مصريا برئاسة اللواء أيمن بديع رئيس اللجنة الوطنية المصرية المختصة بالشأن الليبي.

وقالت شعبة الإعلام الحربي في إيجاز لها إن زيارة الوفد المصري جاءت لمناقشة بعض الموضوعات الهامة المشتركة بين البلدين الشقيقين، والمستجدات على الساحتين المحلية والدولية.

يشار إلى أن الوفد المصري توجه في وقت السابق اليوم إلى مقر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في طبرق، لبحث الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الليبية، والإسراع في الوصول إلى حل سياسي ودعوة جميع الأطراف المعنية للعمل على ذلك.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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