“مجلس القبائل”: الجيش خط أحمر.. ولن نعترف بالحوارات السياسية في الخارج دون مشاركة جميع الفاعلين

أعلن المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية رفضه لـ”نتائج الحوارات التي تتم خارج الوطن ما لم يشارك فيها الجميع، وأن يتم اختيارهم بأنفسهم لممثليهم للحوار، وبإشراك كل القوى الفاعلة في ليبيا”.

وقال المجلس في بيان أصدره، اليوم الاثنين: “نرفض أية نتائج تؤسس على ادعاء المحاصصة من شأنها تعرض وحدة البلاد للخطر”، مجددا التأكيد على قرارات المجلس السابقة بشأن تفكيك المليشيات وتسليم سلاحها وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وعبر البيان عن دعم المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية لحراك الشعب الليبي ضد ضنك العيش وتردى الخدمات وانتشار الفساد، وحذر مما وصفه تدوير كل من هم في المشهد السياسي الحالي في المجلس الرئاسي والحكومة المزمع تشكيلها وإعادة تكليفهم؛ لكونهم هم السبب الحقيقي في معاناة الشعب ولتفريطهم في السيادة الوطنية ومصالح الوطن والمواطن.

وطالب البيان بمنح كل من مجلسي النواب والأعلى للقبائل عطلة تشريعية إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد بمجرد توقيع الاتفاق السياسي واعتماده وتشكيل حكومة تصريف أعمال واستلامها لمهامها، على أن تبادر للإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لمنع التدخلات التي أدت إلى تفاقم أزمة ليبيا.

وشدد المجلس الأعلى في ختام بيانه على أن وحدة ليبيا وسيادتها وقواتها المسلحة العربية الليبية خطوط حمراء يعد المساس بها مساس بالسلم والأمن لكل الليبيين وخيانة للوطن ودماء الشهداء.