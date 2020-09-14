شكري يؤكد أهمية تجميد الوضع الميداني في ليبيا والتوصل لاتفاق لوقف القتال

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 September, 2020

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي “سيرجي لافروف” على أهمية تجميد الوضع الميداني في ليبيا والتوصل لاتفاق لوقف القتال.

وصرح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الجانبين تبادلا الرؤى حول التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا، حيث أكد شكري على أهمية تجميد الوضع الميداني، والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل ورسمي، وكذلك ضرورة تفكيك الميليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، فضلاً عن الانتقال إلى مفاوضات نشطة بغية التوصل إلى الحل السياسي المنشود.