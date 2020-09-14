“بنغازي الطبي”: خروج 17 مصابا بفيروس كورونا من قسم العزل بعد تماثلهم للشفاء

أعلنت إدارة برج الأمل بمركز بنغازي الطبي، خروج 17 مصابا بفيروس كورونا من قسم العزل بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء.

وأوضحت أخصائية مكافحة العدوى في برج الأمل رويدة حسونة، في منشور على صفحة المركز بموقع “فيسبوك”، أن هناك 37 حالة اشتباه موجودة في قسم العزل، و13 حالة في العناية الفائقة، منهم 3 مرضى تم وضعهم على جهاز التنفس الاصطناعي وتعتبر حالتهم غير مستقرة، في حين سجلت حالة وفاة كانت في العناية المركزة.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد سجل يوم أمس الأحد، 734 عينة موجبة بفيروس كورونا، ضمن 532 إصابة جديدة و202 مخالطة، بالإضافة إلى 6 وفيات.

وقال المركز، في النشرة اليومية للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا، إنه استلم عدد (3494) عينة، وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج: عدد (2828) عينة سالبة، وتصدرت طرابلس قائمة المدن التي تضم مصابين بفيروس كورونا.

وأشار المركز إلى تسجيله 579 حالة شفاء، أكثرها أيضاً في طرابلس، بينما جاءت الوفيات الستة بمدن: مصراتة، مزدة، صبراتة، أوباري، سواني بني آدم، لترتفع بذلك حالات الشفاء إلى 12.762 حالة.

وسجل المركز، الحصيلة النهائية لوفيات ومصابي ومعافي فيروس كورونا المستجد، لتضم 23.515 إجمالي الإصابات، بينها 10.385 حالة نشطة، و12.762 متعافي، و368 وفاة.