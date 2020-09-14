وليامز تبحث مع دي مايو تطورات الأوضاع في ليبيا

اجتمعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، اليوم الاثنين، في روما مع وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، للبحث في آخر التطورات في ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» إن وليامز عبرت عن امتنانها لدعم إيطاليا المستمر لجهود الأمم المتحدة وخاصة في ضوء الزخم الذي أوجدته الأطراف الليبية لإعادة عقد المنتدى السياسي الليبي على وجه السرعة.

وليامز تحث المشاركين في مؤتمر برلين على احترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

والتقت وليامز في وقات سابق اليوم مع قائد العملية البحرية الأوروبية «إيريني»، الأميرال فابيو أغوستيني، إذ رحبت بالجهود الأوروبية لتعزيز قرار حظر الأسلحة في ليبيا، حسب ما نشرته البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا