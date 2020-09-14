رئيس مجلس الوزراء يطلّع على سيّر عمل جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق

بنغازي 14 سبتمبر 2020 (وال)- اطلّع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني، على تقرير تضمن كافة الأعمال التي أنجزها جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق منذ تشكيله.

هذا وبحث السيد الرئيس خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي، مع رئيس مجلس إدارة الجهاز؛ سيّر عمله، وأبرز المشاكل والعراقيل التي تُواجه سيّر عمله وكيفية حلها.

وفي هذا الصدد، وافق السيد الرئيس على تخصيص ميزانية تسييرية للجهاز، اعتبارًا من 01 مارس 2020 ميلادي، إضافة إلى تخصيص ميزانية لبعض المشروعات المتعاقد عليها من قبل الجهاز خلال فترات سابقة.

ويأتي الغرض من تخصيص هذا الميزانية؛ لاستكمال بعض المشاريع التي تعود بالنفع على المواطنين.

كما وافق السيد الرئيس على ندب عدد من الموظفين للعمل بالجهاز، إلى جانب إصدار تعليماته بضرورة تحديد احتياجات الجهاز تمهيدًا لتوفيرها من أجل تسهيل العمل. (وال – بنغازي) ر ت

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