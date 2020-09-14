“اقتصاد الوفاق” تبحث احتياجات شركة الحديد من الخردة

بحث مدير إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق، مصطفى قداره، احتياجات الشركة الليبية للحديد والصلب من الخردة الثقيلة وسبل توفيرها.

وفي اجتماع عُقد الخميس، وأعلنت الوزارة عن تفاصيله اليوم الاثنين، ناقش الحضور آليات توفير احتياجات الشركة من الخردة الثقيلة حسب الأسعار المعمول بها، بالإضافة لبحث إمكانية السماح للقطاع الخاص بتصدير الفائض منها.

وحضر الاجتماع الذي عُقد بمقر الوزارة، رئيس قسم الأسعار ورئيس قسم التصدير والاستيراد بالوزارة ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للخردة ومدير عام اتحاد غرف التجارة والصناعة مصراتة وممثل الشركة الليبية للحديد والصلب، إلى جانب ممثلين عن شركات تجميع الخردة.

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