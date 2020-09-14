صحة الوفاق: افتتاح أقسام جديدة بمستشفى معيتيقة العسكري

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 September, 2020

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق استحداث أجهزة وافتتاح أقسام جديدة بمستشفى معيتيقة العسكري.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن الوزارة استحدثت قسم للتحاليل ومصرف الدم بمستشفى معيتيقة العسكري، حيث أنشأت أربعة وحدات بقسم التحاليل ومصرف الدم (وحدة التخزين والصرف، ووحدة الكشف عن الفيروسات، وحدة أبحاث الدم، وحدة فصل مكونات الدم)، كما أنشأت قسمًا للكيمياء الحيوية، وقسمًا لأبحاث الدم، وقسمًا للأحياء الدقيقة، وصالة للتبرع بالدم.

وأكدت الوزارة أنها قامت بتزويد مستشفى معيتيقة العسكري، بأجهزة طبية متنوعة، كجهاز الرنين المغناطيسي، وجهاز القسطرة القلبية، وجهاز التصوير المقطعي، وجهاز mammogram ، وأجهزة (أشعة، وتصوير الفكين، وموجات فوق الصوتية، وC-Arm ،وتصوير بالصبغة).

أكدت وزارة الصحة استحداث قسم للأشعة التشخيصية والتداخلية، بمستشفى معيتيقة العسكري، يحوي غرفة للقسطرة وكذلك استحداث قسم للعلاج الطبيعي بمستشفى معيتيقة العسكري، مرفق بصالة للألعاب الرياضية، كما جرى استحداث مخزن للأدوية داخل مستشفى معيتيقة العسكري، وفق أعلى النظم العالمية.