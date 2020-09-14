مركز الرصد الأولي بالبيضاء يعلن تناقص عدد حالات الاشتباه 

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة لمكافحة وباء كورونا في البيضاء أن عدد المترددين على المركز أمس وصل إلى 152 شخصا، منهم 14 حالة اشتباه فقط.

مشيرا إلى وجود تناقص ملحوظ في عدد حالات الاشتباه وخصوصا في الحالات التي تكون بها أعراض سيئة مقارنة بالأعداد الكبيرة للمترددين على المركز، مبينا أن الوضع الوبائي بالمدينة في تحسن ملحوظ نتيجة اتباع الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات، ووجود فرق الرصد على مدار الساعة داخل المركز.

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