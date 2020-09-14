مديرية أمن الواحات تعقد اجتماعا مع لجنة كورونا في البلدية

عقد مدير أمن الواحات جالو، رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا أمس اجتماعا مع رئيس اللجنة الاستشارية الطبية الفرعية الواحات مدير مستشفى جالو العام، ومدير مستشفى جالو المركزي، ومدير مستشفى شهداء الكوز اجخرة.

وناقش الاجتماع النقص الحاد في أسطوانات الأكسجين الذي يعاني منه قسم العزل بمستشفى جالو العام، حيث تم الاتفاق على توريد 45 أسطوانة يوميا من مصنع الأكسجين بمستشفى اجخرة إلى قسم العزل نظرا لاستهلاك كميات كبيرة في اليوم للمرضى الموجودين بالمستشفى.

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