باشاغا يبحث تفعيل مديريات الأمن ومراكز الشرطة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 September, 2020

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الأثنين مع مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية عميد محمد المداغي ومدير الإدارة العامة للتدريب عميد فتحي عون تفعيل دور مديريات الأمن بالمناطق ومراكز الشرطة التابعة لها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومتابعة سير العمل الأمني داخل البلاد.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة تفعيل المؤسسات التدريبية بمديريات الأمن بالمناطق والمعهد العالي للضباط خاصةً ثانوية الشرطة غريان وثانوية علوم الشرطة للبنات.

وبحث المشاركين في الاجتماع صيانة المؤسسات التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب ومقر الإدارة بمنطقة صلاح الدين لاستئناف العملية التدريبية بالوزارة ومناقشة الاستعدادات الجارية لإجراء امتحانات الترقية والاستعداد للخطط التدريبية للعام 2021م, بالإضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا الأمنية.