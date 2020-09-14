“بني وليد” تبحث إعادة الكفاءات الليبية المهاجرة بالخارج

نظم مركز الدراسات الإستراتيجة والمستقبلية في بني وليد مؤتمرا علميا للبحث في أسباب هجرة الكفاءات الليبية إلى الخارج وسبل معالجة هذه المسألة.

وشارك في المؤتمر الذي عقد اليوم الاثنين بكلية التقنية الإلكترونية في بني وليد، عدد من الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات الليبية، فضلا عن مجموعة من الباحثين والمهتمين بهذا الشأن.

وشهد المؤتمر تقديم 20 ورقة بحثية حول هجرة الكفاءات الليبية للخارج “الأسباب وسبل المعالجة، وخلص المشاركون إلى عدد من النتائج أبرزها ضرورة دعم الدولة للكفاءات الليبية وجعلها ضمن أولوياتها.