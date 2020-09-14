إعلان النتائج النهائية لانتخابات المجلس البلدي مصراتة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 September, 2020

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية النتائج النهائية لانتخابات المجلس البلدي مصراتة والتي شارك فيها 28.60% من الناخبين المسجلين بواقع 280159 مقترع من إجمالي 98.379 ناخب مسجل فيما بلغ عدد المرشحين في الفئة العامة 15 مترشح بينما في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة 6 مرشحين وفي فئة المرأة بلغ عدد المترشحات 7 سيدات.

وأكدت اللجنة أنه في الفئة العامة فازت قائمة إعمار بعدد 10,313 صوت تليها قائمة الساعة بـ 3,917 صوت وفي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار فاز إبراهيم عبد السلام امحمد صافار بـ 5,826 صوت ثم خالد مفتاح محمد العظيم بعدد 4,523 صوت وفي فئة المرأة فازت حميدة محمد محمد المنقوش بـ 6,215 صوت ثم فاطمة عبد الله مصطفى القاضي بـ 5,849 صوت