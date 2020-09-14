«الكهرباء» تعلن تفاصيل تنفيذ مشروعي غرب طرابلس ومصراته بقدرة إجمالية 1300 ميجاوات

قال مدير عام مشروعات الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء، عبد الباسط فرارة، إن الشركة اقتربت من بدء أعمال تنفيذ مشروعي غرب طرابلس ومصراته بقدرة إجمالية 1300 ميجاوات.

وأوضح فرارة، أن مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس، يضم 4 وحدات غازية، من صناعة شركة «سيمنس» الألمانية، وتنفيذ شركة «انكا» التركية، وفق مقطع فيديو نشرته صفحة الشركة على موقع «فيسبوك».

15 شهرًا للتنفيذ

وأوضح أن مشروع غرب طرابلس من المقرر أن ينتج 670 ميجاوات موزعة على الوحدات الأربع. مشيرًا إلى أن المقاول وضع خطة أمنية منذ أواخر 2019، لحفظ العاملين والموظفين. وقال فرارة إنه من المقرر عقد اجتماع تحضيري نهاية الأسبوع الجاري، لوضع الخطوات الأولية لتنفيذ المشروع. وأضاف أن المدة المقررة للتنفيذ تبلغ 15 شهرًا، على أن تدخل الوحدات الغازية إلى العمل تباعًا.

تخفيف المعاناة

وتابع فرارة أن مشروعي غرب طرابلس (بقدرة 670 ميجاوات) ومصراته (650 ميجاوات) «سيكون لهما دور كبير في دعم الشركة العامة للكهرباء، والشبكة الغربية ومنطقة غرب طرابلس بشكل خاص». كما أعرب مدير عام مشروعات الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء، عن أمله في «تسريع إجراءات التنفيذ، لتخفيف المعاناة عن المواطنين، وأن تدخل وحدة غازية أو اثنتين الخدمة في طرابلس ومصراته بحلول الصيف القادم».

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