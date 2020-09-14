إعلان النتائج النهائية لانتخابات المجلسين البلديين في مصراتة وككلة

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية النتائج النهائية لانتخابات المجلسين البلديين في مصراتة وككلة التي جرت منذ أيام.

وأسفرت الانتخابات البلدية في مصراتة عن حصول قائمة «إعمار» على 10 آلاف 313 صوتا تلتها قائمة «الساعة» بـ3 آلاف 917 صوتا، وقائمة «المظلة» على ألفين و382 صوتا، في الفئة العامة.

أما في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار فقد حصل إبراهيم عبدالسلام محمد صافار على 5 آلاف 826 صوتا، يليه خال مفتاح محمد العظيم بـ4 آلاف 523 صوتا، يليه مروان الطاهر فوزي الشاوش بـ4 آلاف 286 صوتا.

وفي فئة المرأة فقد حصلت حميدة محمد محمد المنقوش على 6 آلاف 215 صوتا، تليها فاطمة عبدالله مصطفى القاضي بـ آلاف 849 صوتا، تليها بسمة محمود فرج الجهيمي بـ3 آلاف 541 صوتا.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي مصراتة 28.60% بنحو 28 ألف 950 ناخب من إجمالي 98 ألف 379 ناخب مسجلين في جداول الناخبين.

وفي ككلة، أسفرت الانتخابات البلدية عن حصول قائمة «البناء» على 527 صوتا تلتها قائمة «الطاحونة» بـ446 صوتا، وقائمة «الصمود» على 400 صوتا، في الفئة العامة.

أما في عن فئة ذوي الاحتياجات من الثوار، فقد حصل ميلود محمد محمد قريش على 486 صوتا، يليه مراد عبدالحميد عبدالله رمضان بـ410 صوتا، يليه محمد خليفة عبدالله امحمد بـ340 صوتا.

وفي فئة المرأة حصلت نورية محمد الجليدي محمد على 879 صوتا، تليها مطيعة عيسى عمر خليفة بـ398 صوتا، تليها نعيمة علي رمضان أحمد بـ320 صوتا.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي ككلة 26.57% أي حوالي 1941 صوتوا في الانتخابات من إجمالي 7304 ناخب مسجلين في جداول الناخبين، حسب بيانات اللجنة المركزية للانتخابات البلدية.

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