الشرع: وفد هام إلى الجزائر سيلتقي بالرئيس تبون

أفاد رئيس الهيئة المغاربية للسلم والأمن بدول المغرب العربي أيوب الشرع بأنه تجري هذه الأيام ترتيبات زيارة وفد هام إلى الجزائر سيلتقي بالرئيس عبد المجيد تبون في إطار الدور الهام والمحوري للجزائر في الملف الليبي.

وأكد الشرع, في تصريح خاص ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الإثنين, أن الأطراف الفاعلة على الأرض الليبية ستلتقي في الجزائر وهي الأولى بقيادة المفاوضات لإنهاء الأزمة.

وتابع بقوله: “نحن نعول على الأطراف الموجودة على الأرض..لا صوت لنا اليوم إلا بإنهاء المرحلة الإنتقالية والتوجه بالبلاد لإنتخابات وفق خارطة طريق واضحة المعالم تنهي الفوضى والإنقسام”.

وشدد الشرع على أن حلول المغرب وجنيف قد انتهت, موضحا أن القبائل والمناطق والمدن الليبية تقف إلى جانب المبادرة الجزائرية باعتبارها الأقرب للحل.

وأضاف أن الليبيين لم يعودوا يثقون في أي طرف سياسي, مبينا أن كل الأجسام الحالية لا تملك أي شرعية حقيقية.

ولفت إلى أن الأولى بالمفاوضات هم قادة المحاور والعمليات العسكرية على الأرض ومن دافع عن العاصمة طرابلس لأكثر من عام فهم من يحكم وفق الواقع.

وفي سياق متصل, قال أيوب الشرع إن الوفد الذي يقود المفاوضات في الجزائر يمد أيديه للجميع وسيعلن من هناك اتفاقا تاريخيا وعمليا ينهي كل معاناة الشعب الليبي.

وعن استقالة الحكومة المؤقتة, قال الشرع إنه لا خيار لليبيين إلا بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى تسيير البلاد لمدة سنة واحدة وتنهي الانقسام.

وطالب الشرع