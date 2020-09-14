صوان: مصر أحد أهم الأطراف الفاعلة والمعنيّة باستقرار ليبيا

حاول محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، ارسترضاء مصر من خلال التأكيد على أهمية دورها في حل الأزمة الراهنة.

وقال صوان في تدوينة اليوم الاثنين على صفحته بموقع “فيسبوك”: “مهما كان الاختلاف مع مصر في مواقفها من الأزمة الليبية، إلا أنها تظل أحد أهم الأطراف الفاعلة والمعنيّة باستقرار ليبيا والشأن الليبي بشكل عام، علاوةً على العلاقات التاريخية والمصالحالمتشابكة بين الشعبين”.

وزعم رئيس العدالة والبناء: “بعد أن أدرك الجميع فشل المشروع العسكري وما جرّه من دمار وخراب على ليبيا، فإن أي جهود ومساعٍ تساهم في إنهاء الاقتتال في ليبيا وترسيخ الاستقرار وتمهد لنجاح المسار السياسي هي محل ترحيب” .

وأضاف: “في هذا السياق نرحب بالبيان الصادر عن اجتماع اللجنة المكلفة بمتابعة الملف الليبي بالحكومة المصرية مع بعض الأطراف الليبية، والذي أكد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والدفع بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة”.

واستكمل صوان: “في الوقت الذي ندعو فيه الحكومة المصرية إلى لعب دور فعّال وإيجابي تجاه إرساء الاستقرار في ليبيا، فإننا نشدد على أهمية ما جاء في البيان خاصة فيما يتعلق بوحدة ليبيا وسيادتها؛ كذلك تقديم الدعم الكامل للبعثة الأممية لتجنب خلق مسارات موازية قد تشتت الجهود المحلية والدولية الهادفة لحل الأزمة” على حد ادعائه.