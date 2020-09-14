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“المركزي” يخصص 80 مليون دينار لـ”الجمهورية وشمال أفريقيا”

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مصرف ليبيا المركزي عن قوائم جديدة أظهر من خلالها حجم السيولة النقدية الموزعة على مصرفي الجمهورية وشمال أفريقيا في مدينة طرابلس.

ووفقا للبيانات الصادرة اليوم الاثنين، فإن المصرف المركزي خصص 55 مليون دينار عن شهر سبتمبر الجاري لـ50 فرعا لمصرف الجمهورية تعمل في نطاق بلدية طرابلس الكبرى.

فيما أشار المركزي إلى تخصيص 25 مليون دينار لـ14 فرعا يتبع مصرف شمال أفريقيا بمدينة طرابلس.

وتشهد المصارف التجارية في عموم ليبيا على أزمة سيولة نقدية منذ عام 2013 فشلت إدارة المصرف المركزي عن حلها منذ نحو 6 سنوات.

وتشير البيانات الرسمية إلى تداول نحو 47 مليار دينار خارج القطاع المصرفي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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