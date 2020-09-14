ليبيا الان

دعم أميركي لليبيا بمليون دولار للتصدي لكورونا

تم النشر منذُ 17 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا عن مواصلة الولايات المتحدة الأميركية لدعمها لليبيين من خلال تقديم تمويل إضافي من أجل التصدي لجائحة كورونا، التي ازدادت معدلات الإصابة بها بشكل متسارع في عموم ليبيا.

وأشارت السفارة في تدوينة لها على منصاتها الرسمية، إلى التعاون الأميركي مع “يونيسف” بالخصوص، مبينةً أن حكومة الولايات المتحدة الأميركية، قررت من خلال مكتب المساعدة الإنسانية تقديم تمويل إضافي بقيمة مليوني دولار أميركي لـ”يونيسف” من أجل التصدي لجائحة كوفيد-19 في ليبيا.

وسيتمثل الدعم في استجابة متعددة القطاعات تهدف إلى المساهمة في الحد من انتقال العدوى بين البشر والتخفيف من تأثير الوباء على الأطفال واليافعين والشباب وأولياء أمورهم.

وأضافت السفارة أن أكثر من مليون شخص، بما في ذلك الأطفال والنساء والاختصاصيون الاجتماعيون ومقدمو الرعاية سيستفيد من الدعم الإضافي للتأهب والاستجابة متعددة القطاعات لوباء كورونا في ليبيا.

يشار إلى أن برامج يونيسف تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك المهاجرون واللاجئون والعائدون والنازحون داخلياً والمجتمعات المضيفة المتأثرة بالنزاع المستمر، مع التركيز على الأشخاص الأكثر تضرراً من فيروس كورونا في الجنوب ومناطق أخرى في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك