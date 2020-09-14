دعم أميركي لليبيا بمليون دولار للتصدي لكورونا

أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا عن مواصلة الولايات المتحدة الأميركية لدعمها لليبيين من خلال تقديم تمويل إضافي من أجل التصدي لجائحة كورونا، التي ازدادت معدلات الإصابة بها بشكل متسارع في عموم ليبيا.

وأشارت السفارة في تدوينة لها على منصاتها الرسمية، إلى التعاون الأميركي مع “يونيسف” بالخصوص، مبينةً أن حكومة الولايات المتحدة الأميركية، قررت من خلال مكتب المساعدة الإنسانية تقديم تمويل إضافي بقيمة مليوني دولار أميركي لـ”يونيسف” من أجل التصدي لجائحة كوفيد-19 في ليبيا.

وسيتمثل الدعم في استجابة متعددة القطاعات تهدف إلى المساهمة في الحد من انتقال العدوى بين البشر والتخفيف من تأثير الوباء على الأطفال واليافعين والشباب وأولياء أمورهم.

وأضافت السفارة أن أكثر من مليون شخص، بما في ذلك الأطفال والنساء والاختصاصيون الاجتماعيون ومقدمو الرعاية سيستفيد من الدعم الإضافي للتأهب والاستجابة متعددة القطاعات لوباء كورونا في ليبيا.

يشار إلى أن برامج يونيسف تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك المهاجرون واللاجئون والعائدون والنازحون داخلياً والمجتمعات المضيفة المتأثرة بالنزاع المستمر، مع التركيز على الأشخاص الأكثر تضرراً من فيروس كورونا في الجنوب ومناطق أخرى في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية