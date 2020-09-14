وزير الدفاع التركي يستقبل قائد القوات البحرية الليبية بأنقرة

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

14 September, 2020

استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الإثنين، قائد القوات البحرية الليبية، عبد الحكيم أبو حولية، في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة.

وقال بيان لعملية بركان الغضب ،”إن رئيس اركان القوات البحرية الليبية تباحث مع نظيره التركي في القضايا العسكرية والأمنية وأنشطة التدريب والاستشارات ،كما أكد وقوف بلاده إلى جانب شرعية حكومة الوفاق”.

وأضاف أن تركيا ستواصل تقديم أنشطتها الاستشارية والتدريبية في المجالات العسكرية والأمنية للأشقاء الليبيين الذين تربطهم مع تركيا علاقات تاريخية مشتركة وصداقة ممتدة على مدى 500 عام.

وأشار أن تركيا تدعم وحدة الأراضي الليبية ووحدتها السياسية، وتؤيد ليبيا المستقلة ذات السيادة التي تحتضن جميع الليبيين وفق مبدأ “ليبيا لليبيين”.

وحضر اللقاء إلى جانب وزير الدفاع التركي، قائد القوات البحرية التركي، الأدميرال عدنان أوزبال.