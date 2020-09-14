«صحة الوفاق» تسلم مختبر مزود بجهاز «PCR» إلى بني وليد

قال عضو لجنة الطوارئ الصحية في بني وليد، محمد صالح لـ«بوابة الوسط» اليوم الاثنين، إن وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني سلمت فريق اللجنة مختبرا متكاملا مزود بجهاز «PCR» مع المشغلات لدعم القطاع الصحي في البلدية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح صالح أن فريق من المختصين سيباشر عمله داخل مدينة بني وليد ضمن الخطة التي وضعتها وزارة الصحة لتوفير جميع الإمكانيات اللازمة للجان مكافحة فيروس كورونا المستجد في البلديات.

وفي تصريح سابق طالب صالح، وزارة الصحة والجهات المسؤولة بتوفير الإحتياجات الضرورية وبشكل عاجل جدا، لكي تسطيع اللجنة تقديم الخدمات الطبية للمواطن داخل بلدية بني وليد بعد تجاوز عدد الإصابات 190 إصابة بالمدينة.

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