اجتماع الأول للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية مع مفوضية المجتمع المدني

بنغازي 14 سبتمبر 2020 (وال)- عقد رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية المستشار جمال عبد الشفيع، اجتماعًا موسعًا مع المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني السيد إبراهيم المقصبي، ومديري بعض الإدارات بالمفوضية.

هذا وتركز الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان بلدية بنغازي، بحضور ممثلي المنظمات المدنية، وممثل عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حول تشريعات اللجنة، وضوابط مفوضية المجتمع المدني فيما يخص اعتماد المراقبين.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة دور المنظمات المدنية في إدارة المناظرات بين المرشحين، لإبراز أهمية البرامج الانتخابية ودور المنظمات أيضًا في التوعية والتثقيف، ودور اللجنة الرئيسي في توفير الدعم اللوجستي لهذه المنظمات، وتدريب المنظمات المنخرطة في العملية الانتخابية.

كما تطرق الاجتماع لدور المنظمات المدنية الدولية، والفرق بينها وبين المنظمات الدولية الحكومية؛ كون الأولى تتعامل مع مفوضية المجتمع المدني، بينما تتعامل المنظمات الدولية الحكومية مع وزارة الخارجية، وهذا ما يستوجب تواصل مُباشر مع وزارة الخارجية وإدارة المنظمات الدولية بالوزارة. (وال- بنغازي)ر ت

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