إعادة فرض حظر التجول في سرت.. وتشديد الرقابة

أوصت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا في سرت، بإعادة فرض حظر التجول في المدينة من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السابعة صباحا.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته اللجنة في سرت، أوصت فيه أيضا بتشديد الرقابة على المحال والأسواق العامة ومزاولي كافة الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية والطبية، وحثهم على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

ووفق رئيس اللجنة الإعلامية، فإن الاجتماع أكد على ضرورة توفير الكمامات ولباسها والتباعد الاجتماعي خاصة في التجمعات العامة ولجان الامتحانات العامة للشهادتين وجامعة سرت وكلياتها.

كما أوصت اللجنة بضرورة تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية للوقاية من وباء كورونا وإجراء لقاءات مع المختصين بالمجال لتوعية المواطنين والإجراءات الوقائية بالخصوص.

كما تابعت اللجنة في اجتماعاتها احتياجات أقسام العزل والرصد والحميات والتنسيق مع اللجنة الرئيسية لمكافحة جائحة كورونا بسرت. وأكدت أن قسم الرصد أرسل 56 عينة مسحية أنفية للمختبر المرجعي بنغازي منذ أيام ومن المتوقع ظهور نتائجها اليوم.

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