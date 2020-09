شركة الكهرباء: تنفيذ مشروعي غرب طرابلس ومصراتة بقدرة إجمالية 1300 ميغاوات

قال مدير عام مشروعات الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء، عبدالباسط الفرارة،

إن مشروع كهرباء محطة غرب طرابلس تم التعاقد عليه مع شركتي سيمينس الألمانية

وإينكا التركية، ويتضمن المشروع أربع وحدات غازية، والقيمة الإجمالية تبلغ 670

ميغاوات، وإن مدة تنفيذ المشروع بشكل كامل ستكون حوالي 15 شهرا، وتشغيل الوحدات

الغازية سيتم تباعًا.

وأوضح الفرارة، أن الترتيبات الأمنية للمشروع قاربت على الانتهاء فنظراً للظروف التي كانت عائقًا والاشتباكات التي شهدتها طرابلس وَجِب التركيز على الجانب الأمني للمشروع، لافتًا إلى أنه بحلول نهاية الأسبوع الحالي سيتم الاجتماع للبدء في وضع الخطوات النهائية لبدء المشروع بشكل فعلي.

كما لفت الفرارة إلى التعاقد على مشروع آخر لتنفيذ حوالي 650 ميغاوات لمحطة

مصراتة الغازية، بهدف دعم الشبكة العامة من ناحية ودعم الشبكة الغربية ومنطقة

طرابلس بشكل خاص.

