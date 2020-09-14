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بنغازي: “فرق المراقبة الصحية” تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية في لجان الامتحانات

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تواصل فرق المراقبة الصحية التابعة للغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمواقع لجان الإشراف على امتحانات الشهادة الإعدادية .

وأوضحت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصى لمكافحة جائحة كورونا بنغازى أن فريق الإعلام بالغرفة يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية في عدد من المدارس، كمدرسة بدر الكبرى، وألوية الحرية، وأبي بن كعب.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد سجل يوم أمس الأحد، 734 عينة موجبة بفيروس كورونا، ضمن 532 إصابة جديدة و202 مخالطة، بالإضافة إلى 6 وفيات.

وقال المركز، في النشرة اليومية  للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا، إنه استلم عدد (3494) عينة، وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR  كانت النتائج: عدد (2828) عينة سالبة، وتصدرت طرابلس قائمة المدن التي تضم مصابين بفيروس كورونا.

وأشار المركز إلى تسجيله 579 حالة شفاء، أكثرها أيضاً في طرابلس، بينما جاءت الوفيات الستة بمدن: مصراتة، مزدة، صبراتة، أوباري، سواني بني آدم، لترتفع بذلك حالات الشفاء إلى 12.762 حالة.

وسجل المركز، الحصيلة النهائية لوفيات ومصابي ومعافي فيروس كورونا المستجد، لتضم 23.515 إجمالي الإصابات، بينها 10.385 حالة نشطة، و12.762 متعافي، و368 وفاة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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