شكري يبحث مع لافروف تطورات الأوضاع في ليبيا

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم

الاثنين، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف تطورات الأوضاع في ليبيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، للتشاور

حول عدد من القضايا الإقليمية التي تهم البلديّن.

وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان عبر

موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن شكري أكد أهمية تجميد الوضع

الميداني في ليبيا، والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل ورسمي.

وأضافت الخارجية أن شكري أكد ضرورة تفكيك

الميليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، فضلاً عن الانتقال إلى

مفاوضات نشطة بغية التوصل إلى الحل السياسي المنشود.

