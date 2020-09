أعلن جهاز النهر الصناعي العظيم منظومة الحساونة سهل الجفارة، اليوم الاثنين، عودة الكهرباء لحقول الآبار وبدء إعادة تشغيل الآبار وضخ المياه، بعد انقطاعها يوم أمس بسبب حادثة الإطفاء التام بشبكة الكهرباء على المنطقة الوسطى.

