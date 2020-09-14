إعادة فرض حظر التجوال في سرت وتشديد الرقابة على الأسواق العامة للوقاية من “كورونا”

أوصت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا في سرت، بإعادة فرض حظر التجول في المدينة من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السابعة صباحا.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته اللجنة في سرت، أوصت فيه أيضا بتشديد الرقابة على المحال والأسواق العامة ومزاولي كافة الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية والطبية، وحثهم على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وأكد الاجتماع على ضرورة توفير الكمامات ولباسها والتباعد الاجتماعي خاصة في التجمعات العامة ولجان الامتحانات العامة للشهادتين وجامعة سرت وكلياتها.

كما أوصت اللجنة بضرورة تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية للوقاية من وباء كورونا وإجراء لقاءات مع المختصين بالمجال لتوعية المواطنين والإجراءات الوقائية بالخصوص.

كما تابعت اللجنة في اجتماعاتها احتياجات أقسام العزل والرصد والحميات والتنسيق مع اللجنة الرئيسية لمكافحة جائحة كورونا بسرت. وأكدت أن قسم الرصد أرسل 56 عينة مسحية أنفية للمختبر المرجعي بنغازي منذ أيام ومن المتوقع ظهور نتائجها اليوم.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد سجل يوم أمس الأحد، 734 عينة موجبة بفيروس كورونا، ضمن 532 إصابة جديدة و202 مخالطة، بالإضافة إلى 6 وفيات.

وقال المركز، في النشرة اليومية للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا، إنه استلم عدد (3494) عينة، وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج: عدد (2828) عينة سالبة، وتصدرت طرابلس قائمة المدن التي تضم مصابين بفيروس كورونا.

وأشار المركز إلى تسجيله 579 حالة شفاء، أكثرها أيضاً في طرابلس، بينما جاءت الوفيات الستة بمدن: مصراتة، مزدة، صبراتة، أوباري، سواني بني آدم، لترتفع بذلك حالات الشفاء إلى 12.762 حالة.

وسجل المركز، الحصيلة النهائية لوفيات ومصابي ومعافي فيروس كورونا المستجد، لتضم 23.515 إجمالي الإصابات، بينها 10.385 حالة نشطة، و12.762 متعافي، و368 وفاة.