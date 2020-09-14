أهالي منطقة التميمي يطالبون “ببلدية مستقلة”

طالب أعيان منطقة التميمي التابعة لبلدية المرزم وسكانها في بيان، وزارة الحكم المحلي في الحكومة الليبية، بإلغاء تبعية منطقتهم إلى بلدية المرزم، وإنشاء بلدية مستقلة بهم تتبع وزارة الحكم المحلي.

وأكد السكان في بيانهم أنهم يعانون من سوء الخدمات التي تمس المواطن ومنها المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات، وأنه لا توجد أي إستراتيجية متبعة في منطقتهم.

وأكد الأهالي أن منطقة التميمي تتوفر فيها مقرات حكومية وكوادر إدارية قادرة على خدمة المواطن، إضافة إلى الموقع الجغرافي الذي يؤهلها بأن تكون بلدية مستقلة.

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