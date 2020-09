أكدت

مصادر محلية، اليوم الإثنين، أن الأجواء محتقنة جدًا في منطقة قرجي بطرابلس وتم إغلاق

الطريق الرئيسي من جهة جامع الميت، بعد دفن الشاب أنيس التليلي الذي قتل جراء رماية

عليه أثناء جلوسه بالأمس مع عدد من أصدقائه أمام بيته بقرجي من قِبَل مليشيا تتبع المدعو

حميد المضغوطة.

