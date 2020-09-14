الأمطار تغرق مصراتة.. والمواطنون يستنجدون بالجهات المسؤولة

تسبب هطول الأمطار في شلل للحركة المرورية داخل مدينة مصراتة اليوم الاثنين، وسط توقعات باستمرارها خلال الساعات القادمة.

وبالإضافة إلى ما تعانيه البلدية من أزمة في الكهرباء، تجمعت المياه بالطرقات والأماكن العامة في المدينة الأمر الذي تسبب في غرق المحال التجارية والمنازل، ما كشف عن ضعف في البنية التحتية وخدمات الأجهزة المسؤولة في مصراتة، التابهة لحكومة الوفاق.







وطالبت مديرية أمن مصراتة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، المواطنين والمقيمين داخل المدينة بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

ووجه أبناء مصراتة دعوات استغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الجهات ذات الاختصاص من أجل تكثيف جهودها لتقليل كمية المياه في الطرقات العامة، وتنظيم حركة السير داخل المدينة، إلا أنها لم تستجب حتى كتابة هذه السطور.