بلدي غدامس: استمرار إغلاق البلدية لمدة 72 ساعة

أعلن المجلس البلدي غدامس، اليوم الإثنين،

إنه تقرر خلال اجتماع عقده يوم السبت الماضي استمرار قفل البلدية لمدة 72 ساعة.

ولفت

المجلس، من خلال بيان له نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك”، إلى أنه استعرض الوضع الوبائي داخل البلدية، وبناء عليه تم الاتفاق

على فتح المحال التجارية بشكل عام تحت ضوابط مشددة، واستمرار الدراسة لطلبة الشهادة

الثانوية، مع الاستمرار في قفل المتنزهات والمقاهي والمناشط الشبابية، ووضع آلية

للمناسبات الاجتماعية.

