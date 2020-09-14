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العباني يدعو لمساءلة الحكومة – بوابة أفريقيا الإخبارية

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 September, 2020

دعا عضو مجلس النواب محمد العباني إلى مساءلة الحكومة مؤكدا أن الإدارة لا تستقيم دون مساءلة الحكومة ومحاسبتها.

وقال العباني في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “لا توجد دولة فقيرة، بل توجد حكومة فاسدة، حكومة بدون محاسبة، تنجر للفساد، لا تستقيم الإدارة دون مساءلة الحكومة ومحاسبتها”.

وكانت الحكومة الليبية تقدمت باستقالتها أمس الأحد لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن استقالة الحكومة سيتم عرضها على مجلس النواب في أول جلسة للنظر فيها. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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