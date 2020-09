أعلنت بلدية الخمس، اليوم الاثنين، تسجيل 25

إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأضافت أن لجنة الطواري بالبلدية تعتذر عن تأخر نتائج

العينات الأسبوع الماضي نتيجة عطل بمولد الكهرباء الخاص بمركز بحوث التقنيات

الحيوية.

