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الدولية للهجرة: اعتراض 454 مهاجرا في البحر وإعادتهم إلى ليبيا

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أصدرت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الإثنين، تحديثًا بحريًا
عن وضع المهاجرين من ليبيا.

وأوضحت المنظمة، من خلال بيان عبر صفحتها على موقع
التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه في الفترة من 8-14 سبتمبر، تم اعتراض
454 مهاجرا في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، وأنه خلال العام الحالي تمت إعادة 8.435 مهاجرًا
إلى ليبيا، وفي عام 2019 تم إعادة 9.225 مهاجرًا إلى ليبيا.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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