الدولية للهجرة: اعتراض 454 مهاجرا في البحر وإعادتهم إلى ليبيا

أصدرت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الإثنين، تحديثًا بحريًا

عن وضع المهاجرين من ليبيا.

وأوضحت المنظمة، من خلال بيان عبر صفحتها على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه في الفترة من 8-14 سبتمبر، تم اعتراض

454 مهاجرا في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، وأنه خلال العام الحالي تمت إعادة 8.435 مهاجرًا

إلى ليبيا، وفي عام 2019 تم إعادة 9.225 مهاجرًا إلى ليبيا.

