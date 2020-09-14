ليبيا الان

«إنتلجنس» الفرنسي: باريس تستضيف قمة تجمع حفتر وصالح والسراج الخميس القادم

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية عن تحضير باريس استضافة قمة ليبية يوم الخميس القادم، تجمع كلا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للجيش خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج.

ووفق ما نقل موقع «إنتلجنس أونلاين» الفرنسي المقرب من الاستخبارات اليوم الإثنين، فإن الاجتماع سيكون تتمة لاجتماعات بوزنيقة المغربية التي عقدت الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يعقد تحت غطاء الأمم المتحدة، على أمل فرنسي بمشاركة الألمان والإيطاليين في القمة.

وتسعى المبادرة الفرنسية لعقد مشاورات بين القادة الليبيين دون جمعهم في مكان واحد، بهدف تحديد الأطراف الأبرز في الملف، إذ يعمل ثلاث من كبار المستشارين في قصر الإليزيه على التحضير للاجتماع، والذي لا يخفي التحرك بهدف «محاصرة الدور التركي في ليبيا الذي يزعج باريس بشدة» حسب الموقع الفرنسي.

وفي السياق نفسه، ذكر المصدر أن الدور التركي سيكون على رأس جدول أعمال اجتماع المجلس الأوروبي يومي 24 و25 سبتمبر الجاري، لاسيما أن باريس تسعى لإقناع برلين وروما بالتشدد أكثر حيال انقرة.

وتصاعد التوتر بين باريس وأنقرة على خلفية موقفيهما من ملفي الأزمة في ليبيا والتصعيد بشرق المتوسط، ومنذ حادثة المناوشات بين فرقاطات تركية وفرنسية في يونيو الماضي، يتبادل البلدان الاتهامات بتعقيد الصراع الليبي.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • هل أجبرتهم الظروف رجال ليبيا الشرفاء للجلوس مع السراج الخائن تأكد للجميع أنه أنسا وضيع يوم ارتضي لنفسه ان يكون عميلا لتركيا إن خيانة الوطن جريمة كبرى لا تغتفر ويجب إنزال أقسى العقوبات بصاحبها، خيانة الوطن لا تبرر،لأنه ليس هناك أسباب مشروعه للخيانة، ولما كانت كذلك، فليس هناك درجات لها، فأن كان للإخلاص درجات، فالخيانة ليس لها درجات بل هي عمليه انحدار وانحطاط دون الخط الأدنى للإخلاص. والعقاب على من يخون الوطن قديم قدم البشرية في كل الشرائع السماوية والشرائع الوضعية القديمة والحديثة، فالخونة لا ينظر لهم بعين من الاحترام والتقدير بل ينظر إليهم بعين من الاستهجان والاستخفاف وبسوء الأخلاق وانحطاطها حتى من قبل الذين يعملون لصالحهم ويأتمرون بأوامرهم.

    وطني إن شغلت بالخلد … نازعتني عنه بالخلد نفسي !!!

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  • انها علامات الساعة التى اخبر عنها رسول الله ونعيشها هذه الايام فى عام الكورونا فنحن فى زمن الرويبضة الذى اخبر عنه رسول الله زمن هذا التافه السراج وزمن التافه بن موزه المفسد فى الارض وزمن اردوغان كلاب النار الاشرار حتى ياتى امر الله
    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سيأتي على الناس سنوات خدّعات، يُصَدق فيها الكاذب ويُكذَّب فيها الصادق، ويُؤتمن فيها الخائن ويُخوَّن فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة))، قيل وما الرويبضة يا رسول الله ؟ .. قال: «الرجل التافه يتكلم في أمر العامة» . ؟
    ونحن فى زمن تجنى اسرائيل ثمار الخراب العربى بهرولة حكام الخليج الجاثمين على صدور شعوبهم ليقتدوا بقطر وتركيا فى العمالة لتركيا رغم ان دول الجوار مع اسرائيل مثل مصر تربطها علاقات اجبارية مع اسرائيل بحكم اتفاقية مفروضة لاستعادة سيناء ولكن لا يوجد تطبيع شعبى مجرد سفيه اسرائيلى معزول فى القاهرة قابله نائب فى البرلمان بالقاهرة تم فصله ولايوجد اى تطبيع شعبى بحيث نرى فرق رياضية او نقابات تذهب الى اسرائيل او العكس بل على العكس قام الجيش المصرى باستعادة سيادته كاملة على سيناء ونشر كل انواع الاسلحة بها لمواجهة الارهاب دون التفات للمعاهدة واسرائيل التى تقود امريكا ترغب فى امعة يحكم ليبيا ويكون عميلا لها ووجدت ضالتها فى كلب قطرائيل السراج

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  • ولكن هذا لن يدوم سننتصر على اليهود والناتو المسيحى ومعه جيش الدعارة التركى بوعد من الصادق الامين الذى حدد موقع قيادة الجيش الاسلامى فى دمشق وهى داعمة للجيش الوطنى مع فتح اسطنبول واقتسام غنائمها واعلامها الاخوانى الشيطانى هناك سيكذب كالعادة كما ورد فى الحديث الشريف سبحان الله يصفعم رسول الله بدقة منذ اربعة عشر قرنا
    يمكن تقسيم الأحاديث الواردة في فتح ” القسطنطينية ” – وهي مدينة ” إسطنبول ” اليوم – إلى ثلاثة أقسام :

    القسم الأول : الأحاديث الصحيحة

    الحديث الأول :

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ، مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ ، فَإِذَا تَصَافُّوا ، قَالَتِ الرُّومُ : خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ . فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ : لَا ، وَاللهِ لَا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا . فَيُقَاتِلُونَهُمْ ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا ، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ ، أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ ، وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ ، لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا ، فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ ، قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ ، إِذْ صَاحَ فِيهِمِ الشَّيْطَانُ : إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ ، فَيَخْرُجُونَ ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّأْمَ خَرَجَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ ، يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ ، إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّهُمْ ، فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ ، فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ ) رواه مسلم في ” صحيحه ” (2897) من طريق سليمان بن بلال ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه .

    الحديث الثاني :

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوَهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ ، فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا ، فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ ، قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا الَّذِي فِي الْبَحْرِ ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّانِيَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْآخَرُ . ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيُفَرَّجُ لَهُمْ ، فَيَدْخُلُوهَا فَيَغْنَمُوا ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَغَانِمَ إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ ، فَقَالَ : إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ ، فَيَتْرُكُونَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ ) رواه مسلم في ” صحيحه ” (2920) .

    الحديث الثالث (موقوف):

    عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ ، صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ وَهُوَ بِالْفُسْطَاطِ [الخيمة] فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ أَغْزَى النَّاسَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ . فَقَالَ : ( وَاللهِ لَا تَعْجِزُ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ [من أيام الله] إِذَا رَأَيْتَ الشَّامَ مَائِدَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ ) [مائدة رجل واحد] أي : من المسلمين ، وذلك بأن يكون أميراً فيه ، والمراد إذا كان أمير الشام من المسلمين .

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