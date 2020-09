خاص ليبيا 24/ حنان منير

أكد المتحدث باسم الحكومة المؤقتة عز الدين الفالح، في تصريح خاص لـ ” ليبيا 24 أن الحكومة في انتظار قرار مجلس النواب بشأن شروطها للعدول عن الاستقالة.

وتتضمن شروط الحكومة صرف ميزانيات للحكومة رسمياً والالتزام بكافة تعليماتها واحترام قراراتها

يأتي ذلك في مقابل معاناة المواطنين من نقص السيولة وانعدام الإمكانيات وانهيار البنى التحتية في مختلف القطاعات، على الرغم من الوعود المتكررة للحكومة بحل كل تلك الأزمات.

ولا يزال القائمين على السلطة سواء في المنطقة الشرقية أو الغربية يتمسكون بمناصبهم ولا يريدون المغادرة، رغم فشلهم في إدارة شؤون البلاد حتى أوصلوها إلى حافة الحاوية، الأمر الذي دفع الليبيين إلى الخروج في مظاهرات للتعبير عن غضبهم من إطالة أمد الفترة الانتقالية.

وطالب شباب بنغازي، على مدار خمسة أيام، بسقوط جميع الأجسام السياسية في ليبيا، لافتين إلى أنها عجزت عن خدمة المواطنين الليبيين، مُنددين بغياب المسؤولين ومؤسسات الدولة وتقاعسهم عن أداء دورهم، مطالبين أيضًا بعدم إطالة الفترة الانتقالية، وضرورة إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

The post ” الفالح” لـ” ليبيا 24″: ننتظر قرار مجلس النواب بشأن شروطنا للعدول عن الاستقالة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24