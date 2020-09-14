ويليامز تلتقي قائد عملية إيريني وترحب بجهود حظر الأسلحة على ليبيا

رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز اليوم، خلال لقائها قائد العملية البحرية الأوروبية إيريني الأميرال أغوستيني، بجهود تعزيز قرار حظر الأسلحة على ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في منشور لها، إن ويليامز أشارت خلال اللقاء إلى تعهد المشاركين في برلين باحترام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وحثتهم على تحمل مسؤولياتهم.

كما بحثت الممثلة الأممية لدى ليبيا اليوم في روما، مع وزير الخارجية الإيطالية لويجي دي مايو، آخر التطورات في ليبيا.

ووفق البعثة فقد عبرت ويليامز عن امتنانها لدعم إيطاليا المستمر لجهود الأمم المتحدة، وخاصة في ضوء الزخم الذي أوجدته الأطراف الليبية لإعادة عقد المنتدى السياسي الليبي على وجه السرعة.

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