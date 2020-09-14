اجتماع في البيضاء يبحث “تفعيل العمل النقابي”

عُقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بجامعة عمر المختار بمدينة البيضاء اجتماع ضم عدداً من النقابات العامة بمختلف المؤسسات التعليمية، لمناقشة تفعيل العمل النقابي بين مؤسسات الدولة.

واتفق الحضور في الاجتماع على ضرورة ممارسة كافة النقابات الاختصاصات المسندة لها، بالإضافة إلى تشكيل مجلس لاتحاد النقابات العامة وفقاً للتشريعات النافذة، والتأكيد على إعداد عدة مقترحات من شأنها المساهمة في حل الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، وعلى ضرورة التواصل والتنسيق والتعاون لإظهار عمل النقابات بالشكل المطلوب داخل مؤسسات الدولة.

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