ليبيا الان

اجتماع في البيضاء يبحث “تفعيل العمل النقابي”

تم النشر منذُ 15 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عُقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بجامعة عمر المختار بمدينة البيضاء اجتماع ضم عدداً من النقابات العامة بمختلف المؤسسات التعليمية، لمناقشة تفعيل العمل النقابي بين مؤسسات الدولة.

واتفق الحضور في الاجتماع على ضرورة ممارسة كافة النقابات الاختصاصات المسندة لها، بالإضافة إلى تشكيل مجلس لاتحاد النقابات العامة وفقاً للتشريعات النافذة، والتأكيد على إعداد عدة مقترحات من شأنها المساهمة في حل الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، وعلى ضرورة التواصل والتنسيق والتعاون لإظهار عمل النقابات بالشكل المطلوب داخل مؤسسات الدولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك