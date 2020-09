بوريل: النيران اشتعلت في أوروبا وتحيط بها من ليبيا إلى روسيا البيضاء

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة

الأمنية، جوزيب بوريل، إنه من المحتمل نشوب حرب في شرق المتوسط بسبب التوترات المتزايدة

في المنطقة الناتجة عن إجراء عمليات تنقيب عن الطاقة.

وأبدى بوريل، تقييمًا للوضع في شرق المتوسط بعد تصاعد التوترات

المتعلقة بالتنقيب عن الغاز الطبيعي من جانب تركيا، موضحًا أن هناك توترًا متزايدًا

في شرق المتوسط ​​بين اليونان وتركيا وقبرص، وهناك خطر نشوب صراع قد يتجاوز الكلمات.

وأوضح بوريل، في تصريحات صحافية، أن النيران اشتعلت في أوروبا

وتحيط بها من ليبيا إلى روسيا البيضاء، مشيرًا إلى وجوب رد قوي وموحد من الدول الأعضاء،

نظرًا لأن كل شيء سار أسوأ بكثير مما كان متوقع.

