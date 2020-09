أعلنت

الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصى لمكافحة جائحة كورونا ببنغازي، اليوم الإثنين،

أن فرق المراقبة الصحية تواصل تطبيق الإجراءات الصحية والتدابير الاحترازية بالمدارس.

وأكدت

الغرفة، من خلال بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مواصلة

تطبيق الإجراءات الصحية والتدابير الاحترازية بالمدارس أثناء تأدية الطلبة لامتحانات

الشهادة الإعدادية والتي تشمل التباعد الجسدي وتطهير اليدين وارتداء الكمامات وقياس

درجة الحرارة ومتابعة الحالات المرضية، بالإضافة إلى تقديم النصائح والإرشادات الصحية

وذلك بالتنسيق والتعاون مع قطاع التربية والتعليم ببنغازي.

The post فرق الرصد والتقصي ببنغازي تواصل تطبيق التدابير الاحترازية بالمدارس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24