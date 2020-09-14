قسم «حديثي الولادة» بمستشفى «زوارة البحري» يتسلّم 15 «حضّانة أطفال»

سلّمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، قسم «حديثي الولادة» بمستشفى زوارة البحري 15 حضّانة أطفال رقمية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنها تواصل إمداد المستشفيات العامة والتخصصية والمراكز الصحية، في مختلف المدن والمناطق باحتياجاتها، دعمًا للخدمات الطبية التي يقدمها القطاع الصحي العام.

«صحة الوفاق» تسلم مختبرا مزودا بجهاز «PCR» إلى بني وليد

وفي وقت سابق من اليوم، قال عضو لجنة الطوارئ الصحية في بني وليد، محمد صالح إلى «بوابة الوسط»، إن وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني سلمت فريق اللجنة مختبرا متكاملا مزودا بجهاز «PCR» مع المشغلات لدعم القطاع الصحي في البلدية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح صالح أن فريقا من المختصين سيباشر عمله داخل مدينة بني وليد ضمن الخطة التي وضعتها وزارة الصحة لتوفير جميع الإمكانات اللازمة للجان مكافحة فيروس كورونا المستجد في البلديات.

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