ليبيا الان

استيفاني تتجاهل احتجاجات طرابلس.. ومقتل شاب لا يحرك البعثة الأممية

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تصاعدت احتجاجات شباب منطقة قرجي بالعاصمة طرابلس على مقتل الشاب “أنس التليلي” أمس الأحد بعد إطلاق الرصاص عليه.

وأغلق المحتجون الشارع الغربي وجزيرة سوق الثلاثاء بالإطارات المشتعلة، مطالبين بالقصاص من القتلة.

وطاردت المليشيات المسلحة المحتجين بالرصاص، وتعطلت إحدى سياراتهم المسلحة وفروا هاربين.

وفي نفس السياق، أفادت مصادر محلية بأن “التليلي” تلقى رصاصة في الرأس مجهولة المصدر، فيما اتهم آخرون مليشيات عبد الحميد المضغوطة بالوقوف وراء الجريمة.

في المقابل تجاهلت البعثة الأممية للدعم في ليبيا إصدار أي بيان إدانة بحث المتورطين في دماء “التليلي”، كما صمّت آذانها عن رصاص المليشيات تجاه المحتجين.

وتكشف هذه المواقف الدور الذي تلعبه البعثة الأممية بشكل فج وعدم توصيف الأمور ووضعها في موضعها الصحيح، إذ خصصت بيانات الإدانة تجاه محاولات ضبط الأمن في شرق البلاد، وتغاضت عن الانتهاكات التي تمارسها المليشيات المسلحة بحق المواطنين في الغرب.

مجموعة مسلحة من المليشيات التابعة للمضغوطة حاولت الدخول لمنطقة قرجي لفض الاعتصام، والمتظاهرون يغلقون الطريق بالإطارات المشتعلة.#الساعة24

بالفيديو| مجموعة مسلحة من المليشيات التابعة للمضغوطة حاولت الدخول لمنطقة قرجي لفض الاعتصام، والمتظاهرون يغلقون الطريق بالإطارات المشتعلة.#الساعة24

Gepostet von ‎الساعة 24‎ am Montag, 14. September 2020

 

الوسوم

أنس التليلي استيفاني ويليامز طرابلس قرجي ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • تلقوا اجانب أو لاجئين في طرابلس ـ بالرصاص ـ ذكر أنثى ـ بوبريص ـ خنزير …. قرد ــــ بالرصاص الحقاني

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    رد

  • تلقوا اجانب أو لاجئين في طرابلس ـ بالرصاص ـ ذكر أنثى ـ بوبريص ـ خنزير …. قرد ــــ بالرصاص الحقاني

    masr11.news/wp-content/uploads/2019/03/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9.jpg

    رد

  • تلقوا اجانب أو لاجئين في طرابلس ـ بالرصاص ـ ذكر أنثى ـ بوبريص ـ خنزير …. قرد ــــ بالرصاص الحقاني ——————👇

    /i0.wp.com/www.aksalser.com/news/wp-content/uploads/2020/09/1-68.jpg?resize=780%2C470&ssl=1

    رد

  • هذه منظمة تدعم فى الباطل ولا تدعم الحق ابدا فهى قلبا وقالبا مع الميليشيات فى طرابلس ومع الإرهابيين ببنغازى ولا يهمها بناء دولة ولا يهمها ديمقراطية ولا موت وقتل مدنيين بقدر ما يهمها دعم الفوضى والفساد ومن يصدق اقوال مبعوتيها إلى ليبيا فهو لا يعيش الواقع وبالتالى على الليبين الشرفاء عدم التعويل على كلام الملعون الأمنى لأن أمريكا تريد خراب ليبيا وكافة بلاد العرب فهم كفار وربى يحمينا من شرهم وينقلب مكرهم فينا إلى وبال عليهم يا رب .

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  • السبب في هذا الوضع ان الصدر اللي تعتمد عليه البعثة هو من الاخوان المسلمين . اسمه خالد البوري . جعل الاخوان في ليبيا يخترقو البعثة . يجب طرد هذا الشخص في اقرب وقت

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  • البعثة الاممية الغبية فى ليبيا واليمن تدعم الارهاب فى ظل فساد الامم المتحدة التى توظفها القوى الكبرى لمصالحها خارج القانون الدولى فنجد امريكا وهى بلا حضارى تتصرف بحقارة وتنهب النفط السورى وتطمع فى النفط الليبى وسمحت لكلبها اردوغان بنقل ارهابيين لنشر الفوضى وسمحت له بقبض الثمن من اموال المصرف المركزى اما النفط فبعيد عن شنب اردوغان ومطمع للامريكان

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  • بعثة الامم المتحدة فى كل مكان تشعل الصراعات ولم نراها تحل مشكلة واحدة فى اى مكان بالعكس تتدخل دائما لصالح الارهاب ففى اليمن عندما كان الجيش الوطنى اليمنى قريبا من تحرير الحديدة اوقفت القتال وادارات مسرحية حوثية فى الميناء وفى ليبيا عندما كان الجيش الوطنى على وشك تحرير طرابلس وفرض السيادة الوطنية سمحت البعثة الاممية برعاية امريكية لكلب ترامب بنقل ارهابيين واسلحة رغم مخالفة ذلك لقرار مجلس الامن والقانون الدولى ولكنه يحقق مصالح القوى الاستعمارية الطامعة فى ثروة الشعب الليبى

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