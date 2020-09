قال

وزير الداخلية الإيطالي الأسبق، ماركو مينيتي، إن النظام الإيطالي “هشّ”

في إدارة الأزمة الليبية، طارحًا مثالًا بافتتاح إيطاليا – قبل وقت – مستشفى عسكريًا

في مصراتة، لكن المدينة وقعت للتو اتفاقًا مع الرئيس التركي أردوغان يمنح تركيا إدارة

الميناء لمدة 99 عامًا.

وشدد

مينيتي، على أنه يجب على إيطاليا التمكن من جعل الاتحاد الأوروبي يدرك أن القضية الليبية

ليست مشكلة روما فقط، ويجب على السياسيين الخروج من دوامة الاتهامات اليومية، وتذكُّر

أن إيطاليا من بين الأعضاء المؤسسين للاتحاد الأوروبي، لذا يجب الكفّ عن الشعور بأنها

الأخ المريض في أوروبا، والتخلي عن الدور الريادي، والمجادلة بشأن المساعدات الاقتصادية.

وأكد

مينيتي، أنه يمكن تحمل كل شيء باستثناء تقسيم ليبيا إلى منطقتي نفوذ، موضحًا أنه تم

التوقيع على وقف لإطلاق النار في ليبيا ينص على أن تصبح سرت مدينة مفتوحة، وهذا يترك

إمكانية أن تصبح الخط الحدودي الجديد بين منطقة نفوذ دولية جديدة.

ولفت

مينيتي، إلى أن ليبيا كانت منصة هجوم محتملة تاريخيًا، فحتى سنوات قليلة خلت، كانت

سرت في أيدي داعش، واليوم في طرابلس، بضم الجيش التركي، هناك 2500 مقاتل تركي – سوري

من الطابع الجهادي.

The post مينيتي: نرفض تقسيم ليبيا إلى منطقتي نفوذ والنظام الإيطالي “هشّ” في إدارة الأزمة الليبية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24