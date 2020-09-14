قزيط لـ218: وفد “الأعلى للدولة” اتجه لتركيا وليس لطبرق

نفى عضو المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط، لقناة “218”، ذهاب الوفد الذي كان في القاهرة، إلى طبرق للقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وأكد قزيط وصولهم إلى إسطنبول للقاء أطراف تركية لاستكمال المباحثات التي انطلقت في مصر، وهذه المرة مع الجانب التركي.

وأشار إلى وصول الوفد إلى الأراضي التركية، إلا أنه وعضوي المجلس سعد بن شرادة، لم يتمكنا من الدخول لعدم حصولهما على التأشيرة التركية، وبقيا عالقين في المطار حتى يتم النظر في أمرهما، ولتعذر إجراء تحليل كورونا لن يتمكنا من الصعود لأي طائرة لعدم وجود فحص في الموقع العالقين فيه بمطار إسطنبول.

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