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قزيط لـ218: وفد “الأعلى للدولة” اتجه لتركيا وليس لطبرق

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى عضو المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط، لقناة “218”، ذهاب الوفد الذي كان في القاهرة، إلى طبرق للقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وأكد قزيط وصولهم إلى إسطنبول للقاء أطراف تركية لاستكمال المباحثات التي انطلقت في مصر، وهذه المرة مع الجانب التركي.

وأشار إلى وصول الوفد إلى الأراضي التركية، إلا أنه وعضوي المجلس سعد بن شرادة، لم يتمكنا من الدخول لعدم حصولهما على التأشيرة التركية، وبقيا عالقين في المطار حتى يتم النظر في أمرهما، ولتعذر إجراء تحليل كورونا لن يتمكنا من الصعود لأي طائرة لعدم وجود فحص في الموقع العالقين فيه بمطار إسطنبول.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ماشيين لجنة المأوى يا قزيط فرطتم فى سيادة الدولة الليبية وامشوا لتركيا الغدارة والاستعمارية القديمة بيش تملى عليكم شروطها لانكم مسلوبى الإرادة وضعفاء أمامها وتاخد منكم اللى تبيه فالله يزيدكم من عمى البصيرة وذهاب الشيرة فإنها لا تعنى العيون ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور .

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