العامة للكهرباء: استقرار نسبي للكهرباء يبدأ اليوم بالمنطقة الشرقية

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

14 September, 2020

أعلن المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية ربيع خليفة أن سبب عدم استقرار الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية يرجع الى النقص الحاد في إمدادات الوقود الخفيف (الديزل ) الوارد من شركة البريقة لتسويق النفط .

وقال ربيع إن الزيادة في العجز وصلت إلي (1000 ميجاوات ) واصفا الرقم بالكبير ، وأنه يسجل للمرة الأولي بالشبكة الكهربائية الشرقية بعد استقرار دام لسنوات ، وهو ما اضطر الى ساعات طرح أحمال طويلة علي كل المدن والمناطق في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى ومناطق الصحراء بحسب تعبيره.

وأضاف ربيع ان مازاد من حدة العجز هو نفاذ الوقود الخفيف في خزانات شركة الكهرباء وعدم تزويدها بالوقود من شركة البريقة ، ما أسفر عن خروج الوحدة الأولي والثانية والسادسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي و خروج محطة السرير الغربي بالكامل عن العمل .

وعن الوضع الحالي لشبكة الكهرباء قال ربيع إنه ومع وصول ناقلة نفط على متنها كمية من الوقود الخفيف الديزل لميناء مدينة بنغازي الجمعة الماضية تم التزود من شركة البريقة بجزء بسيط من الكميات المتفق عليها ، مضيفا أنه و بوصول امدادات الوقود الخفيف الديزل لمحطة كهرباء شمال بنغازي وبجهود مضنية من قبل مهندسي وفنيي المحطة ، تم الدخول بالوحدة السادسة والوحدة الثالثة بالمحطة على الشبكة الكهربائية الشرقية من جديد ، وأن امدادات الوقود وصلت لمحطة السرير الغربي أمس الأحد ، وجار العمل على تجهيز الوحدات والدخول بها على الشبكة من جديد.

ووفق النشرة الفنية الصادرة عن إدارة التحكم الشرقية فإن العجز قدر بــ 450 ميجاوات أسفر عن ساعات طرح للأحمال وصل الى نحو 4 إلي 5 ساعات علي كل المدن والمناطق الشرقية و الوسطي ومناطق الصحراء بحسب تعبير النشرة.

ونوه ربيع أن استقرار الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية مرهون بتحسن إمدادات الوقود سواء الغاز أو الوقود الخفيف الديزل.