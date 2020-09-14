اللجنة العلمية الاستشارية تطرح اشتراطات للعائدين من الخارج لمنع انتشار كورونا

اقترحت اللجنة العلمية الاستشارية بحكومة الوفاق، الاشتراطات للعائدين من الخارج من كافة دول العالم، لمنع انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العلمية الاستشارية اليوم ،مع لجنة الوبائيات باللجنة.

وأوصت اللجنة بأخذ عينة PCR للعائدين بالدولة المقيمين بها، على أن تكون نتيجة التحليل سالبة خلال أجل لا يتجاوز 72 ساعة، ثم يخضع العائدون لمقياس الحرارة فى منافذ الدخول، وفى حال وجود أى أعراض يتم نقل المسافر إلى أقرب مركز فلترة لاتخاد الإجراء المناسب له ، وفق بيان للجنة اليوم.

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